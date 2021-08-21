Жертвы НКВД в Одессе: возле аэропорта нашли почти три десятка расстрельных ям (фото)

В Одессе на 6 км Овидиопольской дороги, где сейчас идет поиск останков жертв сталинских репрессий, обнаружили уже 29 расстрельных ям. Об этом сообщил одесский историк и краевед Александр Бабич.

«На 6 км (бывший спецобьект НКВД) на сегодняшний день найдено 29 расстрельных ям и обследована вся северо-западная часть участка за исключением тех мест, где проходят силовые кабеля. Почти все имеют многослойное залегание человеческих останков»,

– написал он накануне на своей странице в Facebook.

Также Бабич сообщил, что поисковая группа перешла на юго-западный сектор. Работу поисковиков усложняет наличие кабелей. которые хаотично разбросаны практически по всему участку.

По словам историка, есть основания предполагать, что расстрельные ямы имеются и на территории соседней воинской части, что подтверждают свидетельские показания и расположение вскрытых шурфов.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что на 6 километре Овидиопольской дороги обнаружили 6 расстрельных ям жертв НКВД.

Ранее общественников возмутило решение властей перенести находящиеся возле аэропорта гаражи на территорию возле ТЦ «6-й элемент», так как на этом месте в 30-е годы прошлого века находился «спецобъект» НКВД. На пустыре было обнаружено массовое захоронение жертв «большого террора». По оценкам историков, здесь покоятся от 5 до 20 тысяч человек.

После того, как георадарная разведка показала контуры так называемых «расстрельных ям», государственная комиссия по делам увековечивания памяти жертв войны и политических репрессий рекомендовала не застраивать эту территорию, пока не закончатся исследования.

Фото с Facebook-страницы Александра Бабича