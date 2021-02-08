Жертвы гололеда: в Одессе за день травмировались почти 100 человек

За сегодняшний день в одесские травмпункты обратились около сотни человек, пострадавших в результате накрывшей город гололедицы.

Так, по данным департамента здравоохранения мэрии Одессы, на льду пострадали 98 горожан, из них 35 человек были госпитализированы.

Напомним, травмпункты в Одессе работают круглосуточно по таким адресам:

городская больница №5, Лидерсовский бульвар, 11;

консультативно-диагностический центр городской клинической больницы №1, ул. Болгарская, 38;

городская клиническая больница №11, ул. Академика Воробьева, 5;

консультативно-диагностический центр №29, пр. Добровольского, 100.

Напомним, утром в понедельник, 8 февраля, после дождя и мороза вся Одесса покрылась сплошной ледяной коркой.

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