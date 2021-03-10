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Женский день: президент присвоил почетные звания четырем жительницам Одесской области

Женский день: президент присвоил почетные звания четырем жительницам Одесской области

Президент Владимир Зеленский удостоил почетных званий ряд украинок в честь Международного женского дня. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

Как «подрихтовать» фигуру. Время готовиться к летней одежде и пляжным нарядам. 

В частности, в список попали четыре жительницы Одесской области:

  1. солистка-вокалистка Одесской областной филармонии Лилия Давыденко получила звание «Заслуженный артист Украины»;
  2. заведующая отделением Раздельнянской центральной районной больницы Анна Ключникова стала Заслуженным врачом Украины;
  3. преподаватель и директор Одесского художественного колледжа имени М.Б. Грекова Ольга Космина получила звание «Заслуженный работник культуры Украины»;
  4. художница и педагог, доцент Южноукраинского национального педагогического университета им. К.Д. Ушинского Наталия Пахомова-Власова стала Заслуженным художником Украины.

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