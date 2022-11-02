Железная дорога начала продажу билетов на новый поезд в Одессу

Об этом сообщает телеграмм-канал «Одесской Жизни».

Продажа осуществляется в приложении, чат-ботах, на сайте Укрзализныци и в билетных кассах, цены стартуют от 364 грн.

Поезд будет отправляться из Краматорска ежедневно с 6.11 в 15.20.

Направиться через Славянск, Барвенково, Лозовую, Павлоград, Синельниково, Днепр, Каменское, Вольногорск, Пятихатки, Александрию, Знаменку, Кропивницкий, Плетеный Ташлык, Новоукраинку, Помочную, Первомайск, Врадиевку, Любашевку, Балту и Раздельную.

Прибытие в Одессу в 10:57.

Обратный рейс отправляется из Одессы с 5.11 в 16:51, из Днепра в 06:27 и прибывает в Краматорск в 12:24.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что украинская компания-перевозчик «Укрзализныця» готовит к запуску новый поезд №191/192 сообщением Краматорск – Одесса. Этот поезд будет следовать через Днепр. Он позволит жителям Донбасса к зиме уехать поближе к южным регионам Украины.