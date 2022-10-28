Краматорск и Одессу свяжет новый поезд

Украинская компания-перевозчик «Укрзалiзниця» готовит к запуску новое сообщение №191/192 Краматорск – Одесса. Этот поезд будет следовать через город Днепр. Он позволит жителям Донбасса до зимы выехать ближе к южным регионам Украины.

Кроме того, как сообщается на сайте компании, сегодня, 28 октября 2022 года, «Укрзалізниця» презентовала обновленный график движения поездов. Он предусматривает 14 новых рейсов.

В частности, «Укрзалізниця» запускает 4 поезда международного сообщения – в Кишинев (Молдова), Перемышль, Хелм (Польша) и Вену (Австрия), 4 новых рейса Интерсити+, а также сразу 58 оптимизированных рейсов по Украине и за границу.

Кроме поезда Краматорск – Одесса, уже в ближайшее время готовятся к запуску поезд №111/112 Изюм – Киев и поезд №131/132 Запорожье – Львов.