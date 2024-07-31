Плановые отключения: где и до скольки в Одессе не будет света 31 июля

В среду, 31 июля 2024 года, ДТЭК «Одесские электросети» продолжит плановые ремонтные работы, в связи с чем некоторые одесситы до вечера остались без света.
Южный РЭС
Работы до 17.00:
- Инглези, 12-18,
- Е.Чикаленко (Ак. Вильямса), 70-76,
- Космонавтов, 17-68,
- Г.Петрова, 1-27,
- пер. Вишневского, 13/1,
- Варненская, 6-15,
- И. и Ю. Лип, 13-41.
Работы до 19.00:
- Симоненко, 62.
Северный РЭС
Работы до 18.00:
- 9-я, 10-я, 11-я, 12-я линия на ж/м, 4-18,
- Керченская, 101-131,
- пер. 2й Керченский, 11.
Работы до 19.00:
- Викандера и Ларсена (8 марта), 42-103,
- Кап. Кузнецова, 92-102,
- пер. 2-й Керченский, 1-15,
- Савранский переулок (пер. Большевистский), 3-10,
- Карышковского, 2-60,
- пер. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й Балтский,
- 1-47, Жевахова гора, 1-81,
- Рыночная, 7, 2-я, 3-я,
- 7-я Пересыпская,
- пер. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й, 13-й Черноморский,
- Локомотивная, 1-27,
- С. Палия, 111.
Работы до 20.00:
- Высоцкого, 1-11,
- С. Палия, 109.
Центральный РЭС
Работы до 17.00:
- Бреуса, 4-88,
- Композитора Бортнянского (Кристаловского), 1-26,
- Живописная (Скворцова), 24-51,
- Малиновского, 79-152,
- пер. Фруктовая, 1-11,
- Зеленая, 1-42,
- Авиационная, 38-58,
- пер. Пилотный, 2-9,
- Гранатная, 1-25,
- Бабаджаняна, 30-54,
- Йозефа Прибика (Минская), 7-30,
- Спартаковская, 1-63,
- пер.Гранатный, 2-8,
- пер.Граничный, 1-35,
- пер.Малиновский, 7,
- Композитора Лятошинского (Перепечка),
- Ференца Листа (Елина),
- Ближние Мельницы (Кондренко), 1-79,
- пер. Короткий, 2-4,
- Кордонная, 3-38,
- Текстильщиков, 1-14,
- пер. Мостовой, 1-4,
- Композитора Вербицкого (О. Вронского), 1-63,
- пер. Парашютный, 1-26,
- пер. Спартаковский, 1-33,
- Апрельская, 1-19,
- С.Рихтера, 8-42,
- Сельская, 7-34,
- Тенистая, 9/12,
- Туристская, 1-19,
- Николая Лысенко (Корнюшина), 2-10,
- Т. Тесс, 60а,
- пер. Туристская, 2-12.