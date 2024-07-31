Плановые отключения: где и до скольки в Одессе не будет света 31 июля

Плановые отключения: где и до скольки в Одессе не будет света 31 июля

В среду, 31 июля 2024 года, ДТЭК «Одесские электросети» продолжит плановые ремонтные работы, в связи с чем некоторые одесситы до вечера остались без света.

Южный РЭС

Работы до 17.00:

  • Инглези, 12-18,
  • Е.Чикаленко (Ак. Вильямса), 70-76,
  • Космонавтов, 17-68,
  • Г.Петрова, 1-27,
  • пер. Вишневского, 13/1,
  • Варненская, 6-15,
  • И. и Ю. Лип, 13-41.

Работы до 19.00:

  • Симоненко, 62.

Северный РЭС

Работы до 18.00:

  • 9-я, 10-я, 11-я, 12-я линия на ж/м, 4-18,
  • Керченская, 101-131,
  • пер. 2й Керченский, 11.

Работы до 19.00:

  • Викандера и Ларсена (8 марта), 42-103,
  • Кап. Кузнецова, 92-102,
  • пер. 2-й Керченский, 1-15,
  • Савранский переулок (пер. Большевистский), 3-10,
  • Карышковского, 2-60,
  • пер. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й Балтский,
  • 1-47, Жевахова гора, 1-81,
  • Рыночная, 7, 2-я, 3-я,
  • 7-я Пересыпская,
  • пер. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й, 13-й Черноморский,
  • Локомотивная, 1-27,
  • С. Палия, 111.

Работы до 20.00:

  • Высоцкого, 1-11,
  • С. Палия, 109.

Центральный РЭС

Работы до 17.00:

  • Бреуса, 4-88,
  • Композитора Бортнянского (Кристаловского), 1-26,
  • Живописная (Скворцова), 24-51,
  • Малиновского, 79-152,
  • пер. Фруктовая, 1-11,
  • Зеленая, 1-42,
  • Авиационная, 38-58,
  • пер. Пилотный, 2-9,
  • Гранатная, 1-25,
  • Бабаджаняна, 30-54,
  • Йозефа Прибика (Минская), 7-30,
  • Спартаковская, 1-63,
  • пер.Гранатный, 2-8,
  • пер.Граничный, 1-35,
  • пер.Малиновский, 7,
  • Композитора Лятошинского (Перепечка),
  • Ференца Листа (Елина),
  • Ближние Мельницы (Кондренко), 1-79,
  • пер. Короткий, 2-4,
  • Кордонная, 3-38,
  • Текстильщиков, 1-14,
  • пер. Мостовой, 1-4,
  • Композитора Вербицкого (О. Вронского), 1-63,
  • пер. Парашютный, 1-26,
  • пер. Спартаковский, 1-33,
  • Апрельская, 1-19,
  • С.Рихтера, 8-42,
  • Сельская, 7-34,
  • Тенистая, 9/12,
  • Туристская, 1-19,
  • Николая Лысенко (Корнюшина), 2-10,
  • Т. Тесс, 60а,
  • пер. Туристская, 2-12.
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