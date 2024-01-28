Ждать ли магнитную бурю в воскресенье: космический прогноз на 28 января

Напомним, 24-26 января Землю накрыли достаточно сильные магнитные бури. По прогнозам метеорологов, геомагнитная активность была достаточно высокой на протяжении пяти дней. Впрочем, не исключено, что геомагнитные возмущения продлятся.

Ранее сообщалось, что 28 января возможны магнитные бури силой в 3-4 балла. В этот период может повыситься артериальное давление у метеозависимых людей и у обладателей хронических заболеваний.

Магнитные бури возникают, когда от Солнца летят заряженные частицы и погружаются в магнитное поле нашей планеты, как будто «расшатывая» его. Иногда это даже может вывести из строя технику на Земле и в космосе.

По словам медиков, воздействие магнитных бурь могут ощутить на себе те, у кого имеются заболевания сердечно-сосудистой или нервной системы, либо те, кто пережил сильный стресс, травмы, переломы.

В дни магнитных бурь многие могут ощущать головную боль, мигрени, головокружение, сонливость, потерю концентрации, проблемы со сном, общую слабость, раздражительность и тревожность.

Чтобы ограничить влияние магнитных бурь на самочувствие, необходимо:

достаточно высыпаться, ложиться спать в одно и то же время;

позаботиться о питании: уменьшить количество жирного, острого, соленого, сладкого;

отказаться от курения и алкоголя;

провести время на прогулке на свежем воздухе;

сбалансировать употребление воды, ведь недостаточное ее количество в организме может оказать существенное влияние на самочувствие.