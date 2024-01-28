Чи чекати на магнітну бурю в неділю: космічний прогноз на 28 січня

Нагадаємо, 24-26 січня Землю накрили досить сильні магнітні бурі. За прогнозами метеорологів, геомагнітна активність була досить високою протягом п’яти днів. Втім, не виключено, що геомагнітні збурення продовжаться.

Раніше повідомлялося, що 28 січня можливі магнітні бурі силою 3-4 бали. У цей період може підвищитися артеріальний тиск у метеозалежних людей та у власників хронічних захворювань.

Магнітні бурі з’являються, коли від Сонця летять заряджені частинки і занурюються в магнітне поле нашої планети, ніби «розхитуючи» його. Іноді це навіть може вивести з ладу техніку Землі й у космосі.

За словами медиків, вплив магнітних бур можуть відчути на собі ті, у кого є захворювання серцево-судинної або нервової системи, або ті, хто пережив сильний стрес, травми, переломи.

У дні магнітних бур багато хто може відчувати головний біль, мігрені, запаморочення, сонливість, втрату концентрації, проблеми зі сном, загальну слабкість, дратівливість і тривожність.

Щоб обмежити вплив магнітних бур на самопочуття, необхідно:

достатньо висипатися, лягати спати в один і той самий час;

піклуватися про харчування: зменшити кількість жирного, гострого, солоного, солодкого;

відмовитися від куріння та алкоголю;

провести час на прогулянці на свіжому повітрі;

збалансувати вживання води, адже недостатня її кількість в організмі може істотно вплинути на самопочуття.