Ждать ли магнитную бурю в воскресенье, 3 июля?

Как ожидается, первая неделя июля 2022 года будет достаточно спокойной в геомагнитном плане, а вот затем нужно подготовить организм к неблагоприятной обстановке: солнечная активность может повыситься. Каков прогноз специалистов на воскресенье, 3 июля 2022 года?

Как сообщает старший научный сотрудник Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины Михаил Рябов, сегодня возможны отдельные возмущенные периоды, но мощной магнитной бури все же не предвидится.

В то же время ученые из Центра прогнозирования космической погоды Национального агентства океанических и атмосферных исследований США прогнозируют, что в воскресенье, 3 июля, существенных магнитных бурь не ожидается: в течение последних 24 часов солнечная активность была на низком уровне. За последние сутки на Солнце произошла всего одна вспышка из тех, какие не оказывают влияния на Землю.

Напомним, первую магнитную бурю в этом месяце следует ждать 8-11 июля.

Геомагнитные колебания, вспышки на Солнце и повышенная солнечная активность могут нести угрозу для здоровья и самочувствия людей, особенно для тех, кто имеет хронические болезни. Особенно внимательными к своему здоровью в этот период следует быть людям с гипертонией и болезнями сердца и сосудов.

Основным рецептом защиты от магнитных бурь является здоровый сон и отдых. Кроме того, следует снизить физические и психологические нагрузки, отказаться от тяжелой, соленой и острой пищи, кофе и алкоголя. Необходимо пить много воды либо травяного чая. Также желательно включить в свой рацион разжижающие кровь продукты: имбирь, лук, чеснок, свеклу, оливки, горький шоколад.

Кроме того, желательно снизить физические и психологические нагрузки.