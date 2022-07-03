Новости Одессы и Одесской области

Ждать ли магнитную бурю в воскресенье, 3 июля?

Ждать ли магнитную бурю в воскресенье, 3 июля?

Как ожидается, первая неделя июля 2022 года будет достаточно спокойной в геомагнитном плане, а вот затем нужно подготовить организм к неблагоприятной обстановке: солнечная активность может повыситься.
Каков прогноз специалистов на воскресенье, 3 июля 2022 года?

Как сообщает старший научный сотрудник Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины Михаил Рябов, сегодня возможны отдельные возмущенные периоды, но мощной магнитной бури все же не предвидится.

В то же время ученые из Центра прогнозирования космической погоды Национального агентства океанических и атмосферных исследований США прогнозируют, что в воскресенье, 3 июля, существенных магнитных бурь не ожидается: в течение последних 24 часов солнечная активность была на низком уровне. За последние сутки на Солнце произошла всего одна вспышка из тех, какие не оказывают влияния на Землю.

Напомним, первую магнитную бурю в этом месяце следует ждать 8-11 июля.

Геомагнитные колебания, вспышки на Солнце и повышенная солнечная активность могут нести угрозу для здоровья и самочувствия людей, особенно для тех, кто имеет хронические болезни. Особенно внимательными к своему здоровью в этот период следует быть людям с гипертонией и болезнями сердца и сосудов.

Основным рецептом защиты от магнитных бурь является здоровый сон и отдых. Кроме того, следует снизить физические и психологические нагрузки, отказаться от тяжелой, соленой и острой пищи, кофе и алкоголя. Необходимо пить много воды либо травяного чая. Также желательно включить в свой рацион разжижающие кровь продукты: имбирь, лук, чеснок, свеклу, оливки, горький шоколад.

Кроме того, желательно снизить физические и психологические нагрузки.

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Еще по теме
  • Будет ли магнитная буря в субботу, 2 июля?
    Будет ли магнитная буря в субботу, 2 июля?

    Специалисты по геомагнитной обстановке утверждают, что в первые дни июля 2022 года серьезных магнитных бурь можно не опасаться. Но некоторые все же прогнозируют небольшой космический шторм.
    Каков же прогноз на субботу, 2 июля?

    ПОДРОБНЕЕ
  • Магнитные бури в июле: ждать ли «шторма» 1-го числа?
    Магнитные бури в июле: ждать ли «шторма» 1-го числа?

    Война принесла украинцам непростые испытания. Но при этом сейчас как никогда важно следить за своим здоровьем и сохранять хорошее самочувствие. А зная прогноз магнитных бурь, можно заблаговременно подготовить свой организм к космическому «шторму» и пережить его благополучно.
    «Одесская жизнь» продолжает знакомить своих читателей с прогнозами специалистов о предстоящих магнитных бурях.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Магнитные бури: каким будет последний день июня-2022
    Магнитные бури: каким будет последний день июня-2022

    Сегодня, в четверг, 30 июня 2022 года, специалисты прогнозируют повышенную геомагнитную активность. Возможны периоды штормовой космической погоды.
    Об этом сообщает Старший научный сотрудник Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины Михаил Рябов.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Магнитные бури: чего ожидать 29 июня
    Магнитные бури: чего ожидать 29 июня

    Сегодня, в среду, 29 июня 2022 года, ожидаются периоды штормовой космической погоды. Таков прогноз Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Магнитные бури в июне: каким будет этот вторник?
    Магнитные бури в июне: каким будет этот вторник?

    Сегодня, во вторник, 28 июня 2022 года, существенных магнитных бурь не ожидается – в течение последних 24 часов солнечная активность была на низком уровне.
    К такому выводу пришли специалисты Центра прогнозирования космической погоды Национального агентства океанических и атмосферных исследований США.

    ПОДРОБНЕЕ
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить