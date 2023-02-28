Ждать ли магнитную бурю в последний зимний день-2023

Сегодня, во вторник, 28 февраля, последний зимний день 2023 года, на Земле ожидается умеренная магнитная буря, которую специалисты Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины охарактеризовали как «отдельные возмущенные периоды».

По данным Центра прогнозирования космической погоды, магнитная буря такой силы может являться причиной отключения радиосвязи, сбоев в работе энергосистем, а также казать негативное влияние на здоровье метеозависимых людей и обладателей сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому в этот день им следует уделить особенное внимание своему здоровью.

Чем опасны магнитные бури?

Во время геомагнитных штормов, которые вызывают вспышки на Солнце, чаще всего проявляются следующие симптомы:

головная боль и головокружение;

снижение аппетита;

подавленное настроение;

повышение или снижение давления;

нарушение сна;

боль в суставах;

слабость или усталость;

обострение хронических заболеваний.

Наиболее магнитные бури влияют на метеозависимых, пожилых людей и беременных женщин.

Как защититься от магнитных бурь

Основным рецептом защиты от магнитных бурь является здоровый сон и отдых. Кроме того, следует снизить физические и психологические нагрузки, отказаться от тяжелой, соленой и острой пищи, кофе и алкоголя. Необходимо пить много воды либо травяного чая. Также желательно включить в свой рацион разжижающие кровь продукты: имбирь, лук, чеснок, свеклу, оливки, горький шоколад.

В период магнитных бурь можно пропить успокаивающие травяные настойки либо добавить их в чай. Пустырник, валерьяна, шалфей и некоторые другие травы могут помочь вам легче пережить магнитные колебания.

Магнитные бури: каков прогноз на март?

По предварительным прогнозам, в марте 2023 года нас ждут несколько магнитных бурь средней и слабой мощности, способные ухудшить наше самочувствие.

Так, неспокойными могут оказаться уже первые дни весны. Но самый сильный всплеск геомагнитной активности в эти дни ожидается 4 марта. Неспокойными могут быть также 12 и 19 марта.

Поэтому людям из «группы риска» следует заранее позаботиться о наличии в домашней аптечке нужных лекарств.