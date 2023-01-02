Ждать ли магнитную бурю в понедельник 2 января

Первый месяц 2023 года отметится несколькими магнитными бурями средней и слабой мощности, способными повлиять на наше самочувствие. Но сегодняшний понедельник, 2 января, обещает быть спокойным.

По данным Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, геомагнитная обстановка в этот день будет спокойная.

Как прогнозируют специалисты, первая в новом году небольшая магнитная буря ожидается 3-5 января.

Слабую магнитную бурю прогнозируют и на 10-12 января.

И хотя геомагнитная активность не будет значительной, а значит не должна вызвать ухудшение самочувствия, стоит напомнить, что на каждого человека магнитные бури влияют по-разному. У кого-то могут вызвать лишь подавленное настроение или мигрень, а у кого-то – обострение хронических болезней.

Чтобы заранее позаботиться о своем самочувствии, необходимо придерживаться простых рекомендаций:

вести здоровый образ жизни: правильно питаться, заниматься спортом;

полноценно отдыхать и спать;

пить больше обычной чистой воды, травяного чая;

отказаться от кофе и алкоголя;

по возможности стараться избегать стресса.

заранее запастить нужными лекарствами, которые могут помочь при обострении хронических заболеваний.