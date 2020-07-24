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Жбурляли каміння та порізали сидіння: в одеських трамваях побільшало випадків вандалізму

Жбурляли каміння та порізали сидіння: в одеських трамваях побільшало випадків вандалізму

Впродовж доби в Одесі невідомі двічі зривали рух міського електротранспорту.

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Про це повідомила пресслужба КП Одесміськелектротранс.

– Чи то епідемія коронавирусу, чи то спека дуже дратують неадекватних людей – так, за минулу добу хулігани тричі зривали рух трамвайних вагонів КП «Одесміськлектротранс» та завдавали підприємству матеріальної шкоди, – зазначили у пресслужбі.

Пізно ввечері 22 липня на вулиці Маловського невідомі почали жбурляти каміння у вагон маршруту №18, що йшов до депо. Результат – розбите лобове скло та поранений водій. Ще один вагон бомбардували буквально запівгодини, постраждало бокове скло.

Учора вдень троє підлітків у вагоні маршруту №5 на Французському бульварі порізали сидіння у салоні та розфарбували елементи салону невідомою речовиною. Водій вчасно помітив хуліганські дії, викликав поліцію та намагався блокувати зловмисників, проте вони втекли через кватирку.

У двох випадках на місце викликали поліцію, рух вагонів було затримано.

Фото: пресслужба

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