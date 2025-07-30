Ключевые моменты:
- В Одессе 31 июля: ночью +19+21°C, днем +28+30°C;
- В области: ночью +16+21°C, днем до +31°C.
Прогноз погоды в Одессе на 31 июля
В Одессе завтра переменная облачность. Существенных осадков не ожидается.
Ветер северо-западный, 9–14 м/с.
Температура ночью 19–21°C, днем 28–30 °C.
Температура морской воды 25–26 °C.
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Прогноз погоды в Одесской области на 31 июля
По области завтра ожидается переменная облачность. Без существенных осадков.
Ветер северо-западный, 9–14 м/с.
Температура ночью 16–21°C, днем 26–31°C.
На автодорогах области видимость хорошая.
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