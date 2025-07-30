Одесская Греческая площадь летом

Ключевые моменты:

  • В Одессе 31 июля: ночью +19+21°C, днем +28+30°C;
  • В области: ночью +16+21°C, днем до +31°C.

Прогноз погоды в Одессе на 31 июля

В Одессе завтра переменная облачность. Существенных осадков не ожидается.

Ветер северо-западный, 9–14 м/с.

Температура ночью 19–21°C, днем 28–30 °C.

Температура морской воды 25–26 °C.

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Прогноз погоды в Одесской области на 31 июля

По области завтра ожидается переменная облачность. Без существенных осадков.

Ветер северо-западный, 9–14 м/с.

Температура ночью 16–21°C, днем 26–31°C.

На автодорогах области видимость хорошая.

Выбор редакции: Обмеление Днестра: может ли Одесская область остаться без воды?

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