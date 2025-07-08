Июль по-одесски, цветок

Ключевые моменты:

  • В Одессе завтра переменная облачность. Без осадков. Ветер южный;
  • В Одесской области днем 9 июля возможен кратковременный дождь и даже гроза.

Прогноз погоды в Одессе на 9 июля

В Одессе завтра ожидается переменная облачность. Без осадков.

Ветер южный, 7-12 м/с.

Температура ночью 21-23°С, днем 26-28°С.

Температура морской воды 21-22°С.

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Прогноз погоды в Одесской области на 9 июля

По Одесской области в среду синоптики прогнозируют переменную облачность. Ночью без существенных осадков, а днем местами возможен кратковременный дождь и даже гроза.

Ветер южный, 7-12 м/с, днем местами во время грозы шквал 15-18 м/с.

Температура ночью 18-23°С, днем 31-36°С, в прибрежной зоне до 26-28°С.

На автодорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.

Также напомним, что Одесчина готовится встречать циклон Gabriel, который принесет с собой не только летнюю жару, но и повышенную влажность, кратковременные грозы и непривычные для наших широт «тропические ночи».

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