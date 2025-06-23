Фото дня: в Горсаду

Прогноз погоды в Одессе на 24 июня

Переменная облачность. Без существенных осадков.

Ветер западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 17-19°C, днем 26-28°C.

Температура морской воды 14-15°C.

Прогноз погоды в Одесской области на 24 июня

Переменная облачность. Во второй половине дня местами кратковременный дождь, гроза.

Ветер западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 14-19°C, днем 26-31°C, местами до 35°C.

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