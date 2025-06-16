Прогноз погоды в Одессе на 17 июня

Переменная облачность. Без осадков.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 16-18°C, днем 27-29°C.

Температура морской воды 17-18°C.

Прогноз погоды в Одесской области на 17 июня

Переменная облачность.

Без осадков, лишь во второй половине дня местами кратковременный дождь, гроза.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 14-19°C, днем 26-31°C.

На автодорогах области видимость хорошая.

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