Прогноз погоды в Одессе на 17 июня
Переменная облачность. Без осадков.
Ветер северо-западный, 7-12 м/с.
Температура ночью 16-18°C, днем 27-29°C.
Температура морской воды 17-18°C.
Прогноз погоды в Одесской области на 17 июня
Переменная облачность.
Без осадков, лишь во второй половине дня местами кратковременный дождь, гроза.
Ветер северо-западный, 7-12 м/с.
Температура ночью 14-19°C, днем 26-31°C.
На автодорогах области видимость хорошая.
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