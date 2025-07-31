Цветочная красота на улицах Одессы

Прогноз погоды в Одессе на 1 августа

Переменная облачность. Без осадков.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 18-20°С, днем 28-30°С.

Температура морской воды 24-25°С.

Прогноз погоды в Одесской области на 1 августа

Переменная облачность. Без существенных осадков.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 15-20°С, днем 27-32°С.

На автодорогах области видимость хорошая.

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