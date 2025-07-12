Июль по-одесски, у кафе

Ключевые моменты:

  • В Одессе завтра переменная облачность. Без существенных осадков. Дневная температура составит 29-31°С;
  • По Одесской области 13 июля переменная облачность. Без существенных осадков. Воздух днем прогреется до 28-33°С.

Прогноз погоды в Одессе на 13 июля

По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра в Одессе переменная облачность. Без существенных осадков.

Ветер северный, 7-12 м/с.

Температура ночью 18-20°С, днем 29-31°С.

Температура морской воды 22-23°С.

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Прогноз погоды в Одесской области на 13 июля

По Одесской области в воскресенье ожидается переменная облачность. Без существенных осадков.

Ветер северный, 7-12 м/с.

Температура ночью 15-20°С, днем 28-33°С.

На автодорогах области видимость хорошая.

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