Ключевые моменты:
- В Одессе завтра переменная облачность. Без существенных осадков. Дневная температура составит 29-31°С;
- По Одесской области 13 июля переменная облачность. Без существенных осадков. Воздух днем прогреется до 28-33°С.
Прогноз погоды в Одессе на 13 июля
По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра в Одессе переменная облачность. Без существенных осадков.
Ветер северный, 7-12 м/с.
Температура ночью 18-20°С, днем 29-31°С.
Температура морской воды 22-23°С.
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Прогноз погоды в Одесской области на 13 июля
По Одесской области в воскресенье ожидается переменная облачность. Без существенных осадков.
Ветер северный, 7-12 м/с.
Температура ночью 15-20°С, днем 28-33°С.
На автодорогах области видимость хорошая.
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