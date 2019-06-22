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Новости Одессы и Одесской области

Жара может привести к аварийным отключениям света

Жара может привести к аварийным отключениям света

«Укрэнерго» предупреждает о риске чрезвычайных ситуаций в энергосистеме страны.

Из-за рекордного повышения температуры воздуха за последние две недели в Украине достигаются пиковые показатели потребления мощности (17 935 МВт), говорится на сайте Укрэнерго.

Для сохранения целостности энергосистемы страны может понадобиться перейти к аварийным отключениям.

Ситуацию осложняет остановка 15 блоков ТЭС — восьми из-за аварийного ремонта и семи из-за нехватки угля. Если потребление электроэнергии вырастет дополнительно (например, в случае дальнейшего роста температуры), либо же её производство уменьшится хотя бы ненамного (например, в результате аварии или любой внештатной ситуации на одной из электростанций), покрыть дефицит мощностей будет нечем. Это значит, что компании придётся прибегать к отключениям потребителей для сохранения целостности энергосистемы.

Решить проблему может ускоренный ремонт блоков или оперативные поставки топлива. «Укрэнерго» уже обратилась с соответствующим письмом в Совет национальной безопасности.

Фото: REUTERS

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