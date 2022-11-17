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«Зерновой коридор» будет работать еще четыре месяца

«Зерновой коридор» будет работать еще четыре месяца

Представители Украины, Турции и ООН продлили в Стамбуле действие «зернового коридора» еще на 120 дней для экспорта продовольствия из трех украинских морских портов.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Гарантами выполнения соглашения, как и раньше, являются Организация Объединенных Наций и Турция.

Кроме того, сообщил Кубраков, Украина официально обратилась к партнерам в рамках инициативы с предложением продлить ее минимум на год и включить в нее порт Николаев. «Ожидаем их ответ», — добавил министр.

Кубраков отметил важность обеспечения эффективной работы Совместного Координационного Центра, поэтому украинская сторона внесла свои предложения по решению имеющихся проблем.

«Мы должны использовать весь имеющийся экспортный потенциал наших портов чтобы мир быстро получал необходимые объемы продовольствия», — резюмирует министр.

Зерновое соглашение было подписано в Стамбуле 22 июля и действует 120 дней со дня подписания, до 19 ноября. Оно предусматривает разблокирование работы трех украинских портов, Одесского, Черноморского и порта «Южный», для экспорта украинского продовольствия. Соглашение могут автоматически продлить, если одна из сторон-подписантов не сообщит о желании его изменить или расторгнуть.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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