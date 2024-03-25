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Землю накрыла мощная магнитная буря: каков прогноз на 25 марта

Землю накрыла мощная магнитная буря: каков прогноз на 25 марта

По данным Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, сегодня, в понедельник, 25 марта 2024 года, на Земле ожидается повышенная геомагнитная активность, в связи с чем возможны периоды штормовой космической погоды. То есть в этот день метеозависимым людям надо быть готовыми к достаточно сильной магнитной буре.

Специалисты Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США также подтверждают: сегодня магнитосфера Земли будет находиться в сильном возбужденном состоянии.

Как долго продлится эта магнитная буря

По прогнозам ученых, космическая непогода надвигается на Землю после взрыва на Солнце, который произошел прямо на линии между двумя планетами.

Предварительно, эта буря продолжится в течение суток – весь день 25 марта. Активная фаза магнитных возмущений может продолжаться около 10-12 часов.

Кроме того, ранее сообщалось, что последняя магнитная буря этого месяца может продлиться до 28 марта. Причем солнечная активность в последующие дни может возрасти.

Как пережить дни магнитных бурь

Научные исследования показывают, что магнитные бури могут вызывать у некоторых людей головные боли, нарушения сна, усталость и даже изменения в психоэмоциональном состоянии. Согласно изучению активности геомагнитного поля, к наиболее уязвимым группам по воздействию магнитных бурь относятся люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

В дни магнитных бурь следует обращать внимание на тревожные колокольчики своего самочувствия, даже если ранее вы не наблюдали зависимость от солнечной активности.

А минимизировать негативное влияние на ваш организм помогут простые правила:

  • проводите больше времени на свежем воздухе: кислород никогда не бывает лишним для здоровья. К тому же, прогулки на улице способны уменьшить головную боль;
  • ограничьте употребление тяжелой пищи и алкоголя;
  • включите в свой рацион больше воды, а также сезонных овощей и фруктов;
  • избегайте стресса, переутомления, повышенных нагрузок на ум и тело;
  • заранее позаботьтесь о наличии лекарств от хронических болезней, ведь магнитные бури могут обострить их симптомы.
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Редакция ПРОФИЛЬ
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