Землю накрила потужна магнітна буря: який прогноз на 25 березня

Фахівці Центру прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США також підтверджують: сьогодні магнітосфера Землі перебуватиме у сильному збудженому стані.

Як довго триватиме ця магнітна буря

За прогнозами вчених, космічна негода насувається на Землю після вибуху на Сонці, який стався прямо на лінії між двома планетами.

Попередньо, ця буря продовжиться протягом доби – весь день 25 березня. Активна фаза магнітних збурень може тривати близько 10-12 годин.

Крім того, раніше повідомлялося, що остання магнітна буря цього місяця може тривати до 28 березня. Причому сонячна активність у наступні дні може зрости.

Як пережити дні магнітних бур

Наукові дослідження показують, що магнітні бурі можуть викликати у деяких людей головний біль, порушення сну, втому і навіть зміни у психоемоційному стані. Згідно з вивченням активності геомагнітного поля, до найбільш уразливих груп по впливу магнітних бур належать люди з серцево-судинними захворюваннями.

У дні магнітних бур слід звертати увагу на тривожні дзвіночки свого самопочуття, навіть якщо раніше ви не спостерігали залежність від сонячної активності.

А мінімізувати негативний вплив на ваш організм допоможуть прості правила: