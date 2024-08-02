Новости Одессы и Одесской области

Земельные вопросы за взятку: на Одесчине будут судить депутата

Земельные вопросы за взятку: на Одесчине будут судить депутата

Депутата обвиняют в попытке подкупить других депутатов и должностных лиц суммой в 450 тысяч долларов США в одном из поселковых советов в Одесской области. САП и НАБУ уже направили обвинительный акт в суд. Об этом сообщила пресс-служба САП в своем Telegram-канале.

Депутат предлагал эти средства для решения вопроса выделения земельных участков в Одесской области с целью их дальнейшей застройки. Его задержали после получения первой части суммы — 10 тысяч долларов США.

10 апреля 2024 года депутат получил подозрение по ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 369, ч. 2 ст. 15 и ч. 5 ст. 190 УК Украины. В САП отметили, что указанное уголовное производство было передано в НАБУ из ГУНП в Одесской области в апреле текущего года.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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