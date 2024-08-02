Новини Одеси та Одеської області

Земельні питання за хабар: на Одещині судитимуть депутата

Земельні питання за хабар: на Одещині судитимуть депутата

Депутата звинувачують у спробі підкупити інших депутатів та службових осіб сумою в 450 тисяч доларів США в одній із селищних рад на Одещині. САП та НАБУ вже направили обвинувальний акт до суду. Про це повідомила пресслужба САП у своєму Telegram-каналі.

Депутат пропонував ці кошти для вирішення питання виділення земельних ділянок в Одеській області з метою їх подальшої забудови. Його затримали після отримання першої частини суми — 10 тисяч доларів США.

10 квітня 2024 року депутат отримав підозру за ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 369, ч. 2 ст. 15 та ч. 5 ст. 190 КК України. У САП зазначили, що вказане кримінальне провадження було передано до НАБУ з ГУНП в Одеській області у квітні поточного року.

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