Зеленський зазначив, що держава має забезпечити ефективне розслідування подій 2 травня в Одесі

Держава має зробити все, щоб забезпечити ефективне та неупереджене розслідування всіх обставин подій 2 квітня в Одесі.

Про це президент повідомив у Facebook.

Володимир Зеленський пригадав трагічні події 2 травня шестирічної давності в Одесі.

– Сьогодні – шоста річниця загибелі людей під час масових акцій в Одесі. Я висловлюю щирі співчуття родинам усіх загиблих. Той чорний день забрав майже півсотні людських життів. Це тяжкий епізод нашої нової історії, але ми обов’язково маємо його пам’ятати, якщо хочемо будувати сучасну та сильну Україну. Бо тільки сильна країна відверто говорить не лише про свої здобутки, а й про власні трагедії, – зазначив Зеленський.

Також президент додав, що держава має забезпечити ефективне та неупереджене розслідування трагічних обставин 2 квітня.

– Переконаний, що держава має зробити все, щоб забезпечити ефективне та неупереджене розслідування всіх обставин того жахливого дня. Кожен з нас має зробити все, щоб подібне більше ніколи не повторилося. А наш спільний виклик – разом зробити все, щоб люди в Україні більше ніколи не гинули заради ідеологічних чи політичних «цілей». Щоб Україна була землею не розбрату, а братерства. Де Львів, Одеса, Дніпро, Донецьк і Сімферополь – мирна, квітуча та єдина країна, – додав президент.

Фото: РБК

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