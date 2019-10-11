Зеленский представил нового губернатора Одесской области

Со сцены Одесской филармонии он поздравил военных с Днем защитника Украины и в очередной раз высказался за прекращение войны на Донбассе. Глава государства уверен, что на этих украинских территориях должен быть прекращен огонь.

Зеленский также считает, что из Донбасса должны быть выведены все иностранные военные формирования и восстановлен контроль над границей. А выборы там должны пройти не под дулами пулеметов, а под надзором иностранных экспертов.

Затем президент представил нового главу Одесской облгосадминистрации Максима Куцего и вручил ему удостоверение.

Фото: Укринформ, УСИ