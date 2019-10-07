Крушение судна в Атлантическом океане: одесситы просят продлить поиски моряков

Буксир “Bourbon Rhode” с украинцами на борту затонул еще 26 сентября во время шторма.

Судно исчезло на расстоянии около 1200 морских миль от Мартиники (заморский департамент Франции). Из 14 членов экипажа 10 являются гражданами Украины, в том числе жителями Одесской области.

В районе кораблекрушения спасатели обнаружили плот, на котором были один россиянин и двое украинцев, один из которых – наш земляк. Позже были найдены тела четверых моряков. Семеро человек числятся пропавшими без вести.

Неравнодушные одесситы распространяют в Facebook ссылку на петицию с просьбой продолжить поисковую операцию.

Прошу всех неравнодушных и всех, кто знает Измаильского Андрея подписать петицию! Данная петиция поможет продолжить… Gepostet von Дмитрий Главенчук am Samstag, 5. Oktober 2019

Фото: gopetition.com