Исламские и иудейские праздники в Украине могут стать государственными

Одесса многорелигиозная: по долгой дороге к храмам Мы отправляемся по непростой и долгой дороге по Одессе религиозной. Вернее, многорелигиозной. Потому что, как утверждают в одесском экскурсионном агентстве «Тудой-Сюдой», «пожалуй только в Одессе можно найти храмы всех основных религий. Тут вам и мечеть и синагога, православная церковь и католический костел, и многое другое. Нет такой религии, которая не оставила след бы в нашем городе». ПОДРОБНЕЕ

День Крещения Руси на «Интере» Ежегодно 28 июля, в День памяти святого равноапостольного князя Владимира, мы отмечаем День Крещения Руси – один из самых важных православных праздников. 1032 года назад князь Владимир принял христианство и крестил Русь. Это эпохальное событие предопределило историю нашего народа, оказало важное влияние на наше духовное, культурное и общественное развитие. Телеканал «Интер» традиционно отметит этот праздник вместе со своими зрителями. ПОДРОБНЕЕ

День независимости: праздник хотят отметить Шествием ветеранов Об этом сообщил Офис президента по итогам заседания Консультационного совета по делам ветеранов. “Единогласным решением участники заседания поддержали инициативу ряда ветеранских общественных организаций о проведении ко Дню Независимости Украины Шествия ветеранов как неполитической и объединяющей акции, которая продемонстрирует силу и единство защитников нашей страны”, – сказано в сообщении. Также в День памяти защитников Украины, 29 ПОДРОБНЕЕ

Богатые и пьяные: ТОП-10 мифов о бухгалтерах Сегодня, 16 июля, День бухгалтера. Какие ассоциации у вас вызывает профессия бухгалтера? Это строгие дамы в нарукавниках, сидящие на мешках с деньгами? Правда это или миф? Мы решили расспросить об этом бухгалтера нашей редакции Викторию Кучурку. Она не только расставила все точки над «і», но и призвала к ответу коллег из других коллективов. Мифы подтверждали и развеивали: Виктория Кучурка, Виктория Ромашкина, Виктор Братченко. ПОДРОБНЕЕ