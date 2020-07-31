Новости Одессы и Одесской области

Исламские и иудейские праздники в Украине могут стать государственными

Исламские и иудейские праздники в Украине могут стать государственными

Президент Украины Владимир Зеленский инициировал предоставление статуса государственным некоторым религиозным праздникам. 

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Об этом речь идет в Указе президента от 30 июля.

В нем сказано, что Кабмин, парламент и Институт национальной памяти должны разработать соответствующий законопроект.

Государственный статус могут получить исламские и иудейские праздники Рамазан-Байрам, Курбан-Байрам, Песах, Рош-Гашана, Ханука, а также Пасха христиан западного обряда.

О многорелигиозной Одессе читайте в нашем репортаже ЗДЕСЬ.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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