Здійснив 6 пострілів у бік автомобіля: одного з нападників на одеського активіста взяли під варту

Про це повідомила пресслужба Прокуратури Одеської області.

За клопотанням прокурорів Комінтернівської місцевої прокуратури взято під варту без права на заставу 29-річного мешканця м. Южне, підозрюваного у хуліганстві (ч. 4 ст. 296 КК України).

З’ясовано, що 28 липня 2020 року підозрюваний, рухаючись по автодорозі Одеса-Южне на автомобілі Toyota RAV4, зробив близько 6 пострілів у бік автомобіля, який рухався в попутному напрямку та в якому перебували водій і 4 пасажирів.

Правоохоронці затримали зловмисника в порядку ст. 208 КПК України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Лиманського ВП ГУНП в Одеській області.

Нагадаємо, автомобіль, у якому знаходився одеський активіст Дем’ян Ганул, з двох автівок розстріляли невідомі особи.