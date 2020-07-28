Новости Одессы и Одесской области

Розстріляли автівку: під Одесою невідомі намагалися скоїти замах на активіста (відео)

Розстріляли автівку: під Одесою невідомі намагалися скоїти замах на активіста (відео)

Автівку, у якій знаходився одеський активіст Дем’ян Ганул, обстріляли невідомі особи.

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Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив сам активіст Дем’ян Ганул.

Стрілянина сталася на дорозі з міста Южного у напрямку Одеси, біля села Візирка.

За словами Дем’яна Ганула:

Щойно обстріляли автівку, у якій я їхав. Один – Toyota RAV4 на київських номерах та якийсь Mercedes нерозмитнений. Нас хотіли зіштовхнути з траси, ми поверталися до Одеси з Южного. Нас почали обстрілювати з травматичної зброї, судячи з усього. Просто чудом не потрапили у мене, бо стріляли з обох сторін. Ми почали відстрілюватися

Щойно скоєно замах на мене.Дорогою з Южного.Чекаю на поліцію, подробиці згодом.

Gepostet von Дем'ян Ганул am Dienstag, 28. Juli 2020

На цю подію уже відреагували у ГУНП в Одеській області – для встановлення місця знаходження та затримання правопорушників в дію введено спеціальну поліцейську операцію «Перехоплення».

ОНОВЛЕНО

Станом на 17:30 автомобілі, на яких пересувалися учасники стрілянини біля с. Візирка, виявлені та вилучені. Спеціальну поліцейську операцію «Перехоплення» завершено.

Зараз проводиться огляд транспортних засобів, на яких чоловіки пересувалися. В одному з автомобілів виявлено та вилучено пістолет травматичної дії.

Фото: пресслужба ГУНП в Одеській області

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Редакция ПРОФИЛЬ

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