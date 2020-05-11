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Новости Одессы и Одесской области

Здание, куда перевели студентов горевшего в Одессе колледжа, оказалось пожароопасным

Здание, куда перевели студентов горевшего в Одессе колледжа, оказалось пожароопасным

После пожара в Доме Асвадурова, где располагался колледж экономики, студентов с улицы Троицкой перевели в другое здание.

Речь идет об учебном корпусе №3 – общежитии, расположенном на ул. Героев Крут, 19.

Однако, как стало известно, еще в декабре ГСЧС нашла в здании ряд нарушений.

Об этом сообщает УСИ со ссылкой на сведения суда.

В частности, по данным спасателей, в общежитии не достаточно огнетушителей. А на его территории скопилась свалка из горючих отходов.

Пока студенты там не находятся, они, как и все другие, обучаются онлайн.

В то же время еще 31 марта во время карантина в ГСЧС выписали предписание о закрытии колледжа. Корпус на ул. Героев Крут признали пожароопасным и потребовали отключить от электричества.

Напомним, 4 декабря в Одессе на ул. Троицкой, 4 загорелось здание, в котором размещался ряд организаций. В частности, там располагался учебный корпус колледжа экономики, права и гостиничного бизнеса. Пожар унес жизнь 16 человек.

Фото: Яндекс

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