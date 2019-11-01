fbpx
Новости Одессы и Одесской области

Збиткова “Молода гвардія”: Одеський дитячий центр за 2018 рік отримав 1 тис грн прибутку

Збиткова “Молода гвардія”: Одеський дитячий центр за 2018 рік отримав 1 тис грн прибутку

Держпідприємство з Одеси потрапило до переліку збиткових.

Про це повідомляє голова експертної організації StateWatch Гліб Канєвський із посиланням на лист Держаудитслужби на Кабмін, пише Економічна правда.

Аудитори відзначили збитковим ДП “Український дитячий центр “Молода гвардія” з міста Одеса. Органом управління даного дитячого центру є Міністерство соціальної політики. Відтак, держпідприємство за весь 2018 рік отримало прибуток в сумі 1 тисяча гривень замість запланованих 733 тисяч.

За результатами роботи 2018 року АТ “Херсонська ТЕЦ”, яким управляє Фонд держмайна, отримало 100,28 млн гривень збитків при запланованих 4,06 мільйонах прибутку. ПрАТ “Гніванський завод спецзалізобетону”, органом управління якого є “Укрзалізниця”, отримало 27,52 млн гривень збитків при планових 3,11 млн гривень прибутку.

Фото:

 

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция
РедакцияПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить