Збиткова “Молода гвардія”: Одеський дитячий центр за 2018 рік отримав 1 тис грн прибутку

Держпідприємство з Одеси потрапило до переліку збиткових.

Про це повідомляє голова експертної організації StateWatch Гліб Канєвський із посиланням на лист Держаудитслужби на Кабмін, пише Економічна правда.

Аудитори відзначили збитковим ДП “Український дитячий центр “Молода гвардія” з міста Одеса. Органом управління даного дитячого центру є Міністерство соціальної політики. Відтак, держпідприємство за весь 2018 рік отримало прибуток в сумі 1 тисяча гривень замість запланованих 733 тисяч.

За результатами роботи 2018 року АТ “Херсонська ТЕЦ”, яким управляє Фонд держмайна, отримало 100,28 млн гривень збитків при запланованих 4,06 мільйонах прибутку. ПрАТ “Гніванський завод спецзалізобетону”, органом управління якого є “Укрзалізниця”, отримало 27,52 млн гривень збитків при планових 3,11 млн гривень прибутку.

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