Погода в Одессе: синоптики 9 ноября обещают осадки

Завтра, во вторник, 9 ноября 2021 года, в Одессе и Одесской области синоптики прогнозируют погоду с переменной облачностью, а днем возможен небольшой дождь
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Погода в Одессе 9 ноября
- Облачно с прояснениями. Днем небольшой дождь.
- Ветер северный 9-14 м/с.
- Температура ночью 6-8°С тепла, днем 8-10°С.
Погода в Одесской области 9 ноября
- Облачно. Переменная облачность.
- Ветер северный, 9-14 м/с.
- Температура ночью 3-8°С тепла, днем 6-11°С.
- На дорогах области ночью и утром видимость во время явлений 1-2 км.
Погода в Одессе 10-11 ноября
- Облачно с прояснениями. Без осадков.
- Ветер северный, 11 ноября юго-восточный 9-14 м/с.
- Температура ночью от 4°С мороза до 1°С тепла, днем: 10 ноября 3-8°С тепла,
11 ноября 6-11°С тепла.
Погода Одессе в 12-13 ноября
- Без осадков.
- Температура ночью от 1°С мороза до 4°С тепла, днем 7-12°С тепла.