Новости Одессы и Одесской области

Погода в Одессе: синоптики 9 ноября обещают осадки

Погода в Одессе: синоптики 9 ноября обещают осадки

Завтра, во вторник, 9 ноября 2021 года, в Одессе и Одесской области синоптики прогнозируют погоду с переменной облачностью, а днем возможен небольшой дождь

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Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Погода в Одессе 9 ноября

  • Облачно с прояснениями. Днем небольшой дождь.
  • Ветер северный 9-14 м/с.
  • Температура ночью 6-8°С тепла, днем 8-10°С.

Погода в Одесской области 9 ноября

  • Облачно. Переменная облачность.
  • Ветер северный, 9-14 м/с.
  • Температура ночью 3-8°С тепла, днем 6-11°С.
  • На дорогах области ночью и утром видимость во время явлений 1-2 км.

Погода в Одессе 10-11 ноября

  • Облачно с прояснениями. Без осадков.
  • Ветер северный, 11 ноября юго-восточный 9-14 м/с.
  • Температура ночью от 4°С мороза до 1°С тепла, днем: 10 ноября 3-8°С тепла,
    11 ноября 6-11°С тепла.

Погода Одессе в 12-13 ноября

  • Без осадков.
  • Температура ночью от 1°С мороза до 4°С тепла, днем 7-12°С тепла.
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Редакция ПРОФИЛЬ

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