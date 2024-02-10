Новости Одессы и Одесской области

Завтра Одессу накроет опасный туман

Завтра Одессу накроет опасный туман

В Одессе и Одесской области объявлено штормовое предупреждение на завтрашнее воскресенье, 11 февраля 2024 года. При этом температура воздуха не снизится.

Гидрометцентр Черного и Азовского морей предупреждает: завтра ожидается туман, и видимость на автодорогах составит 200-500 метров. А это может представлять опасность как для водителей, так и для пешеходов на дорогах. Настоятельно призываем и тех и другим быть предельно внимательными!

Прогноз погоды в Одессе на 11 февраля

Синоптики прогнозируют в Одессе на завтрашний день облачную погоду с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром туман.

Ветер южный, 9-14 м/с.

Температура ночью составит не менее 5-7°С тепла, а днем столбики термометров поднимутся до отметки 11-13°С.

Прогноз погоды в Одесской области на 11 февраля

По Одесской области также будет преимущественно облачно с небольшими прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман.

Ветер южный, 9-14 м/с.

Температура ночью 4-9°С тепла, днем 11-16°С со знаком «плюс», а местами воздух прогреется даже до 19-21°С.

На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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