Завтра Одесу накриє небезпечний туман

Гідрометцентр Чорного та Азовського морів попереджає: завтра очікується туман, і видимість на автошляхах становитиме 200-500 метрів. А це може становити небезпеку як для водіїв, так і для пішоходів на дорогах. Наполегливо закликаємо і тих, і іншим бути гранично уважними!

Прогноз погоди в Одесі на 11 лютого

Синоптики прогнозують у Одесі на завтра хмарну погоду з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та вранці туман.

Вітер південний, 9-14 м/с.

Температура вночі становитиме не менше 5-7°С тепла, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до 11-13°С.

Прогноз погоди на Одещині на 11 лютого

По Одеській області також буде переважно хмарно з невеликими проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман.

Вітер південний, 9-14 м/с.

Температура вночі 4-9°С тепла, вдень 11-16°С із знаком “плюс”, а місцями повітря прогріється навіть до 19-21°С.

На автошляхах області вночі та вранці місцями туман, видимість 200-500 м.