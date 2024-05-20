Завтра, 21 мая, часть Одессы останется без воды – адреса

Завтра, 21 мая 2024 года с 09:00 до 23:50, в связи с проведением ремонтных работ на объектах водопровода часть Одессы останется без воды. Об этом сообщили в филиале «Инфоксводоканал».

Где в Одессе не будет воды 21 мая

Воды не будет у потребителей по таким адресам:

Вильгельма Габсбурга,

Княжеская 2-30,

Коблевская, 2-22;,

Новосельского, 2-32 и 1-17,

Ольгиевская, 14-24,

Сеченова.

Старопортофранковская, 1-29.

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