Завтра, 21 мая, часть Одессы останется без воды – адреса

Завтра, 21 мая 2024 года с 09:00 до 23:50, в связи с проведением ремонтных работ на объектах водопровода часть Одессы останется без воды. Об этом сообщили в филиале «Инфоксводоканал».
Завтра, 21 мая 2024 года с 09:00 до 23:50, в связи с проведением ремонтных работ на объектах водопровода часть Одессы останется без воды. Об этом сообщили в филиале «Инфоксводоканал».
Где в Одессе не будет воды 21 мая
Воды не будет у потребителей по таким адресам:
- Вильгельма Габсбурга,
- Княжеская 2-30,
- Коблевская, 2-22;,
- Новосельского, 2-32 и 1-17,
- Ольгиевская, 14-24,
- Сеченова.
Старопортофранковская, 1-29.
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