Затяжная магнитная буря: чего следует ожидать с 26 апреля?

Магнитными бурями называют возмущения геомагнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Они могут длиться от нескольких часов до нескольких дней. Будет ли спокойным сегодняшний день или следует ждать очередного «шторма», знают специалисты Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины и Центра прогнозирования космической погоды.

Ближайшая магнитная буря, по предварительным прогнозам, ожидается после 26 апреля.

Мощность магнитной бури будет колебаться от 4-х (магнитное возмущение) до 5-ти баллов (слабая буря).

Кроме того, она будет нестабильной и затяжной: с 26 по 28 апреля.

Магнитные бури оказывают влияние на жизнь и поведение живых организмов на Земле. Они могут оказывать негативное влияние на здоровье людей, ведь у нас ухудшается самочувствие. Во время магнитных бурь мы ощущаем головную боль, головокружение, боли в суставах, нарушение сна, может быть также плохое настроение.

Как влияют на самочувствие человека магнитные бури

Колебания геомагнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце – то, что мы и называем магнитными бурями – могут почувствовать все люди, особенно если буря достаточно мощная .

Чаще всего наблюдаются следующие симптомы:

нарушение сна;

усталость и слабость;

раздражительность и подавленное настроение;

головная боль и головокружение;

повышенное или пониженное артериальное давление;

боль в спине и суставах;

апатия или тревога;

обострение хронических болезней.

Можно ли защититься от магнитной бури

В первую очередь медики рекомендуют:

соблюдать режим сна, стараться ложиться и просыпаться в одно и то же время. В принципе, этот совет универсален и должен прочно войти в жизнь любого человека, который следит за своим здоровьем.

Также важно обратить внимание на свой рацион: отказаться от чрезмерно жирных и соленых блюд. А вот включить в меню пару бананов не помешает: они богаты калием и активными веществами – защитниками от стресса. Вообще полезно употреблять больше сезонных фруктов и овощей.

Пить больше воды или травяного чая. А употребление кофе и алкоголя желательно ограничить.

Следует также избегать стрессов и нервных нагрузок и больше гулять на свежем воздухе.