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Новости Одессы и Одесской области

Заступника керівника ДСНС в Одеській області взяли під варту

Заступника керівника ДСНС в Одеській області взяли під варту

За клопотанням прокурорів прокуратури Одеської області взято під варту з правом внесення застави одного з заступників начальника ГУ ДСНС України в Одеській області, підозрюваного у корупції.

Про це повідомляє пресслужба Прокуратури Одеської області.

Нагадаємо, що полковник служби цивільного захисту вимагав та отримав 40 000 гривень хабара від суб`єкта господарювання за погодження та отримання дозвільних документів щодо потенційно небезпечних об`єктів з грубим порушенням вимог протипожежної безпеки.

Правоохоронці затримали посадовця в порядку ст. 208 КПК України одразу після отримання другого траншу неправомірних коштів в розмірі 35 000 гривень.

Наразі посадовцю повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України та відсторонено від займаної посади.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі ТУ Державного бюро розслідувань у Миколаєві за оперативного супроводу співробітників УСБУ в Одеській області.

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