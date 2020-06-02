Заступника керівника ДСНС в Одеській області взяли під варту

За клопотанням прокурорів прокуратури Одеської області взято під варту з правом внесення застави одного з заступників начальника ГУ ДСНС України в Одеській області, підозрюваного у корупції.
Про це повідомляє пресслужба Прокуратури Одеської області.
Нагадаємо, що полковник служби цивільного захисту вимагав та отримав 40 000 гривень хабара від суб`єкта господарювання за погодження та отримання дозвільних документів щодо потенційно небезпечних об`єктів з грубим порушенням вимог протипожежної безпеки.
Правоохоронці затримали посадовця в порядку ст. 208 КПК України одразу після отримання другого траншу неправомірних коштів в розмірі 35 000 гривень.
Наразі посадовцю повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України та відсторонено від займаної посади.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі ТУ Державного бюро розслідувань у Миколаєві за оперативного супроводу співробітників УСБУ в Одеській області.