fbpx
Новости Одессы и Одесской области

В Одессе задержали на взятке 40 тыс. гривен замначальника областного ГСЧС: что известно?

В Одессе задержали на взятке 40 тыс. гривен замначальника областного ГСЧС: что известно?

Прокуроры областной прокуратуры совместно со следователями СБУ в пятницу, 29 мая, задержали одного из заместителей начальника ГУ ГСЧС Украины в Одесской области. Об этом сообщают пресс-службы Одесской областной прокуратуры и СБУ.

Его действия возможно привели к пожарам в городе с человеческими жертвами. По предварительным данным следствия, полковник службы гражданской защиты систематически требовал деньги от представителей субъектов хозяйствования. За различные суммы он гарантировал согласования и выдачу разрешительных документов для потенциально опасных объектов с грубым нарушением требований действующего законодательства в сфере противопожарной безопасности. Во время его пребывания в системе ДСНС региона в Одессе произошло 4 пожара, в которых погибли 32 человека.

Правоохранители задержали заместителя начальника при получении очередной части неправомерной выгоды в размере 35 тыс. гривен за выдачу деклараций соответствия пожарной безопасности.

Сейчас решается вопрос о сообщение должностному о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) и избрания меры пресечения.

Фото: пресс-служба СБУ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить