В Одессе задержали на взятке 40 тыс. гривен замначальника областного ГСЧС: что известно?

Прокуроры областной прокуратуры совместно со следователями СБУ в пятницу, 29 мая, задержали одного из заместителей начальника ГУ ГСЧС Украины в Одесской области. Об этом сообщают пресс-службы Одесской областной прокуратуры и СБУ.

Его действия возможно привели к пожарам в городе с человеческими жертвами. По предварительным данным следствия, полковник службы гражданской защиты систематически требовал деньги от представителей субъектов хозяйствования. За различные суммы он гарантировал согласования и выдачу разрешительных документов для потенциально опасных объектов с грубым нарушением требований действующего законодательства в сфере противопожарной безопасности. Во время его пребывания в системе ДСНС региона в Одессе произошло 4 пожара, в которых погибли 32 человека.

Правоохранители задержали заместителя начальника при получении очередной части неправомерной выгоды в размере 35 тыс. гривен за выдачу деклараций соответствия пожарной безопасности.

Сейчас решается вопрос о сообщение должностному о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) и избрания меры пресечения.

Фото: пресс-служба СБУ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.