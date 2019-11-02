Застройщик подвинул опасное ограждение на Французском бульваре в Одессе (фото)

Недавно на Французском бульваре напротив Музкомедии стояло ограждение на тротуаре. Его поставили так, что обходить приходилось чуть ли не по трамвайным путям.

Сложившаяся ситуация вызвала в городе резонанс. Однако в итоге после вмешательства общественности и СМИ на днях его подвинули. Об этом сообщил наш корреспондент, побывав у огражденного участка тротуара.

По адресу Французский бульвар, 1 компания «Одесжитлоинвест» намеревается построить ЖК «Первый французский». Место строительства можно узнать издалека — по бетонным блокам на тротуаре.

Изначально ограждение поставили так, что оно представляло опасность для одесситов: приходилось выходить чуть ли не на трамвайные пути, чтобы обойти преграду.

К счастью, со временем застройщик сдвинул бетонные блоки где-то на два метра от трамвайных путей. Но факт остается фактом — часть тротуара отобрали у Французского бульвара. Надеемся, что временно.

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