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Новости Одессы и Одесской области

Застройщик подвинул опасное ограждение на Французском бульваре в Одессе (фото)

Застройщик подвинул опасное ограждение на Французском бульваре в Одессе (фото)

Недавно на Французском бульваре напротив Музкомедии стояло ограждение на тротуаре. Его поставили так, что обходить приходилось чуть ли не по трамвайным путям.

Сложившаяся ситуация вызвала в городе резонанс. Однако в итоге после вмешательства общественности и СМИ на днях его подвинули. Об этом сообщил наш корреспондент, побывав у  огражденного участка тротуара.

Еще совсем недавно бетонные блоки угрожали жизни пешеходов

Еще совсем недавно бетонные блоки угрожали жизни пешеходов

По адресу Французский бульвар, 1 компания «Одесжитлоинвест» намеревается построить ЖК «Первый французский». Место строительства можно узнать издалека — по бетонным блокам на тротуаре.

После резонанса ограждения отодвинули на пару метров

После резонанса ограждения отодвинули на пару метров

Изначально ограждение поставили так, что оно представляло опасность для одесситов: приходилось выходить чуть ли не на трамвайные пути, чтобы обойти преграду.

К счастью, со временем застройщик сдвинул бетонные блоки где-то на два метра от трамвайных путей. Но факт остается фактом — часть тротуара отобрали у Французского бульвара. Надеемся, что временно.

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Артем Виноградов
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