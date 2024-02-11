Заштормит ли в день воскресный: прогноз космической погоды на 11 февраля

Астросиноптики прогнозировали в феврале 2024 года два периода магнитных бурь, один из которых мы уже благополучно пережили, а второй вероятен во второй половине месяца.
Сегодняшний же день, воскресенье, 11 февраля 2024 года, обещает быть спокойным – существенных геомагнитных колебаний не предвидится, информирует Одесская обсерватория Радиоастрономического института НАН Украины.
Тем не менее, метеозависимым людям и тем, у кого имеются хронические болезни, рекомендуется быть готовым к возможным негативным последствиям и принять соответствующие меры предосторожности.
Магнитные бури: симптомы
Самые частые симптомы магнитной бури такие:
- головокружение;
- головная боль;
- тошнота;
- боль в суставах и мышцах;
- повышение артериального давления;
- повышенная температура;
- сонливость или бессонница;
- сильная усталость;
- чувство бессилия.
В то же время стоит отметить, что у большинства людей магнитные бури не вызывают серьезного недомогания, и поэтому излишне накручивать себя не стоит.
Как уберечься от магнитных бурь
Чтобы магнитные бури не навредили здоровью, придерживайтесь следующих правил:
- больше двигайтесь – делайте утреннюю зарядку, больше и чаще гуляйте пешком;
- ешьте меньше жареной, жирной, острой еды, фастфуда и сладостей. Увеличьте содержание в рационе овощей, зелени, фруктов, рыбы, орехов;
- пейте не меньше 1,5 литра воды в сутки;
- регулярно проветривайте комнату, в том числе и перед сном;
- постарайтесь меньше нервничать, не участвуйте в конфликтах;
- спите не менее 7 часов в сутки, ложитесь спать в одно и то же время.
Если же ваше самочувствие все же сильно ухудшилось, обратитесь к врачу. Бывает, что з признаками последствий магнитной бури могут скрываться симптомы других заболеваний.