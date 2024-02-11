Заштормит ли в день воскресный: прогноз космической погоды на 11 февраля

Сегодняшний же день, воскресенье, 11 февраля 2024 года, обещает быть спокойным – существенных геомагнитных колебаний не предвидится, информирует Одесская обсерватория Радиоастрономического института НАН Украины.

Тем не менее, метеозависимым людям и тем, у кого имеются хронические болезни, рекомендуется быть готовым к возможным негативным последствиям и принять соответствующие меры предосторожности.

Магнитные бури: симптомы

Самые частые симптомы магнитной бури такие:

головокружение;

головная боль;

тошнота;

боль в суставах и мышцах;

повышение артериального давления;

повышенная температура;

сонливость или бессонница;

сильная усталость;

чувство бессилия.

В то же время стоит отметить, что у большинства людей магнитные бури не вызывают серьезного недомогания, и поэтому излишне накручивать себя не стоит.

Как уберечься от магнитных бурь

Чтобы магнитные бури не навредили здоровью, придерживайтесь следующих правил:

больше двигайтесь – делайте утреннюю зарядку, больше и чаще гуляйте пешком;

ешьте меньше жареной, жирной, острой еды, фастфуда и сладостей. Увеличьте содержание в рационе овощей, зелени, фруктов, рыбы, орехов;

пейте не меньше 1,5 литра воды в сутки;

регулярно проветривайте комнату, в том числе и перед сном;

постарайтесь меньше нервничать, не участвуйте в конфликтах;

спите не менее 7 часов в сутки, ложитесь спать в одно и то же время.

Если же ваше самочувствие все же сильно ухудшилось, обратитесь к врачу. Бывает, что з признаками последствий магнитной бури могут скрываться симптомы других заболеваний.