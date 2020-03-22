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Новости Одессы и Одесской области

Зарегистрировать недвижимость или получить выписку из реестра: куда обратиться в Одессе вместо БТИ?

Зарегистрировать недвижимость или получить выписку из реестра: куда обратиться в Одессе вместо БТИ?

Многие годы все операции с недвижимостью нужно было регистрировать в БТИ — в Бюро технической инвентаризации. Там регистрировали продажу и покупку жилья, перепланировку квартиры.
С 1 января 2013 года БТИ расформировали, оставив от него лишь несколько кабинетов. Большинство задач теперь решает Государственная регистрационная служба. Она взяла на себя большую часть функций БТИ.

Чем поможет Госрегслужба?

Государственная регистрационная служба — это единый реестр недвижимости, который заработал с 2013 года. Ранее таковых было несколько – для каждой операции с недвижимостью. Например, были реестры ипотеки, сделок и налоговых залогов. Что создавало лишнюю путаницу.

Сегодня в Госрегслужбе можно:

– зарегистрировать новостройки, реконструированные дома;

– зарегистрировать права на недвижимость;

– внести изменения в реестр недвижимости;

– выдать выписку из реестра недвижимости.

В Одессе она предоставляет услуги по государственной регистрации имущественных прав на недвижимое имущество и их отягощений, а также по государственной регистрации юридических лиц и физических лиц-предпринимателей.

За БТИ осталась одна функция – следить за тем, чтобы граждане ненароком не снесли несущую стену, то есть за техническим состоянием домов.

Куда обращаться?

Государственная регистрационная служба в городе Одессе

Адрес: улица Черняховского, 6;

Телефон: (048) 705-63-40;

Сайт: udr@omr.gov.ua.

Фото: wallpaperup.com

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Галина Полищук
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