Запрет на работу ресторанов: Шмыгаль объяснил причину

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объяснил, почему ввели запрет на работу ресторанов и ночных клубов в период с 23:00 до 7:00.

Об этом он сказал в ходе “часа вопросов к правительству” в Верховной Раде.

“Почему? До сих пор абсолютно достаточно времени, чтобы поужинать, а по прошествии этого времени происходят массовые скопления людей, когда есть огромная вероятность передачи коронавируса. Как результат, после этого запрета вы видите четкую стабилизацию ситуации с ростом заболеваемости коронавирусом”, – сказал Шмыгаль.

Напомним, в Одессе рестораторы выступили против такого запрета.