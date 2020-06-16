Замість спортивного харчування – наркотичні речовини: на Одещині 24-річному чоловіку повідомлено про підозру

Повідомлено про підозру 24-річному мешканцю Южного у придбанні для подальшої торгівлі кокаїну.

Про це повідомила пресслужба Прокуратури Одеської області.

Слідством з’ясовано, що мешканець міста по телефону зв’язувався зі своїм постачальником, а той пересилав поштовим відправленням наркотики під виглядом спортивного харчування.

Надалі, він мав розфасувати кокаїн у пакунки, розносити їх по Южному та робити закладки у певних місцях. В якості заробітку чоловік отримував частину “товару”.

Дилера викрили та затримали місцеві правоохоронні органи, коли ділок забирав посилку у відділенні кур’єрської доставки.

Так, в пачці спортивного харчування виявили та вилучили полімерний пакет з кокаїном, вагою близько 500 грамів.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Южненського відділення поліції за ч. 2 ст. 307 КК України.

Фото: пресслужба

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