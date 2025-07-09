Ключевые моменты:

В декларации Дениса Галушко за 2023 год скрыта недвижимость: дом и участок в Таирово на 6,79 млн грн.

Автомобиль Mazda CX-5 — задекларирована в 11 раз дороже.

Общая сумма сокрытого имущества: 7,38 млн грн

Материалы НАПК переданы в прокуратуру Южного региона.

По данным проверки НАПК, в декларации за 2023 год Галушко не указал дом площадью 189,5 м² и земельный участок 625 м² в поселке Таирово, где он фактически проживал. Формально недвижимость принадлежит его теще, Елене Шевченко, но эксперты оценили ее стоимость в 6,79 млн грн.

Кроме того, чиновник исказил данные о стоимости автомобилей, принадлежащих его жене. В частности, Mazda CX-5 была задекларирована как стоящая 550 тыс. грн, тогда как реальная цена — около 50 тыс. грн.

Общая сумма незадекларированных активов превысила 7,38 млн грн. НАПК уже передало материалы в правоохранительные органы для дальнейшего расследования.

Напомним, ранее Галушко фигурировал в деле о незаконном обогащении на сумму более 14 млн грн, а его бывший начальник Евгений Борисов обвиняется в хищениях на 188 млн грн и уклонении от службы.