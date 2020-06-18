Залечила до смерти: в Одесской области мать погибшего младенца получила условный срок

Молодая мать пятерых детей из села Дружелюбовка Одесской области самостоятельно лечила 5-месячного ребенка от ожогов, пока тот не умер.
Как выяснилось, старшие дети случайно вылили на малыша кипяток из чайника. Матери в этот момент не было дома, пишет УНИАН со ссылкой на приговор суда.
Придя домой, мать обнаружила сына на полу, с ожогами. Однако к медикам обращаться не стала. Ребенок умер на следующий день.
Матери дали два года лишения свободы условно.
Ранее в Одесской области к условному сроку приговорили двоих матерей, чьи дочери сгорели заживо.