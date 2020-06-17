Дети сгорели заживо: матери погибших в Одесской области малышек получили условный срок

В Одесской области вынесли приговор двум матерям, которые оставили без присмотра своих маленьких дочерей. Пока мам не было рядом, произошел пожар и дети погибли.

Это произошло 1 июля 2019 года в селе Черное Окнянского района. Погибли девочки 2017-го и 2018 годов рождения. Они были из разных семей, по двое детей в каждой.

Матерям тогда было 19 и 23 года. Во время пожара их не было. Позже обеих мам нашли пьяными с большой дозой алкоголя в крови.

Недавно им вынесли приговор, пишет издание «Факты». Каждой присудили наказание в виде трех лет лишения свободы с испытательным двухгодичным сроком.

Ранее сообщалось, что суд приговорил «болградского мясника» к пожизненному сроку заключения.

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