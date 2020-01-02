Зал аплодировал стоя: Одесский оперный театр гастролирует в Нидерландах и Бельгии

“Спящая красавица” и “Щелкунчик” – такими балетными спектаклями радует европейского зрителя в новогодне-рождественские праздники Одесский оперный театр.

Как сообщает “Укринформ”, в залах был аншлаг, а поклонники балета встречали артистов бурными аплодисментами.

“Мы демонстрируем свое мастерство и хотим донести и показать, что Украина имеет очень глубокую культуру, где опера и балет находятся на очень высоком уровне. И реакция зрителей – это очень хороший результат нашей работы”, – рассказал заслуженный артист Украины, дирижер Игорь Чернецкий.

Гастрольный тур Одесского национального академического театра оперы и балета длится более трех недель.

Фото: Одесский оперный театр

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

★У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!