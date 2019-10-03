Закон про дезертирство: Рада ухвалила закон, який дозволяє виключати дезертирів із Збройних сил

Про це повідомляється в ухвалі закону “Про внесення змін до Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу” щодо удосконалення деяких питань проходження громадянами військової служби” (№1227).

З техніко-юридичними поправками відповідний закон підтримали 248 народних депутатів.

Закон врегульовує питання про невходження до чисельності Збройних сил України та інших військових формувань військовослужбовців, які:

Самовільно залишили військову частину або місця служби;

Дезертирували зі Збройних сил України чи інших військових формувань;

Добровільно здалися в полон.

Згідно з документом, початком призупинення військової служби визначено день внесення відповідних відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі заяви, повідомлення командира (начальника) військової частини про вчинене кримінальне правопорушення, поданих відповідно до частини четвертої статті 85 Дисциплінарного статуту ЗСУ.

Передбачено, що час призупинення військової служби не зараховується до строку військової служби, вислуги у військовому званні та до вислуги років для виплати надбавки за вислугу років і призначення пенсії. На таких військовослужбовців не поширюються пільги та соціальні гарантії, встановлені законодавством.

Військовослужбовці, військову службу яким призупинено та стосовно яких обвинувальні вироки суду набрали законної сили, підлягають звільненню з військової служби, крім тих, яким вироком суду визначено міру покарання у вигляді службового обмеження, арешту з відбуттям на гауптвахті або триманням у дисциплінарному батальйоні.

Документ встановлює, що військовим, стосовно яких судом винесено виправдувальний вирок, що набрав законної сили, або стосовно яких закрито кримінальне провадження, військова служба та контракт продовжується. У такому разі строк призупинення військової служби зараховується до строку вислуги військовослужбовців у військовому званні та до вислуги років для виплати надбавки за вислугу років і призначення пенсії, а також поновлюються пільги та соціальні гарантії, встановлені законодавством для військовослужбовців.

Закон відтерміновує майбутнім військовослужбовцям призов на строкову військову службу в разі виявлення бажання здобути первинне військове звання офіцерського складу на весь період проведення військової підготовки.

Також, надається можливість служити на офіцерських посадах особам віком від 20 до 30 років, які не мають офіцерських звань, але здобули вищу освіту за ступенем не нижче бакалавра.

Водночас, з метою збереження льотного потенціалу Збройних сил збільшується мінімальний строк служби за контрактом для осіб офіцерського складу з числа військовослужбовців льотного складу авіації з п’яти до десяти років.

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