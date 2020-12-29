Журналисты «Одесской жизни» поинтересовались у горожан, какие события им запомнились в уходящем 2020 году, кроме пандемии коронавируса и карантина. И вот что нам рассказали.

Сабина, 25 лет:

– Год оказался тяжелым. С работой были проблемы, да и в общем вся атмосфера вокруг давила очень. Благодаря этому году, в моем окружении многие люди показали свое настоящее лицо, и я сделала для себя много выводов. А вот в личной жизни, слава Богу, все хорошо!

Татьяна, 36 лет:

– Уходящий год в целом выдался успешным – я вышла замуж. Поэтому, несмотря на эпидемию и карантин, 2020 год для меня особенный. А еще мы многому научились за это время, с поднятой головой встретили все изменения, как позитивные, так и негативные. Восприятие мира изменилось, что тоже пошло на пользу.

Ирина, 43 года:

– Я старалась видеть только приятные вещи в этом году, и их действительно было очень много. Вот, например, погода. Лето было чуть ли не до начала зимы. В семье тоже много приятностей произошло: никто не болел и несколько раз путешествовали по Украине.

Игорь, 23 года:

– В этом году все мои мысли были об учебе, и все вышло как планировал – окончил университет. С работой тоже трудностей не возникло. Надеюсь, дальше будет только лучше, но всегда начеку.

Екатерина, 40 лет:

– Мы с семьей в этом году летали в Прагу и успели вернуться домой за день до закрытия всех европейских границ. А когда начался всемирный карантин, начали путешествовать по Украине – и это было здорово! А еще ребенок пошел в новую школу – для нас это тоже событие.

Андрей, 28 лет:

– Для меня этот год выдался одним из самых замечательных и начался он с того, что я сделал предложение своей второй половинке. Несмотря на карантин, мы вместе посетили множество интересных фестивалей. Поэтому 2020 год оказался для нас достаточно насыщенным.